تراند اليوم : الزهر لعب مع حسن شاكوش وهيغني مع مي سليم ووائل جسار – إتفرج

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تعاون جديد سيجمعه بكل من الفنانين وائل جسار ومي سليم.

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نشر شاكوش صورة تجمعه بجسار ومي سليم عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق كاتبا: “حبايب قلبي النجم وائل جسار و النجمه مي سليم sooon”.

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على صعيد آخر، يحضر “حسن” لأغنيتين مع المطرب عمر كمال على طريقة الديو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

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يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية “لغبطيطا” على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت ال٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”،من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

وتأتي أغنية “لغبطيطا” بعد عدد من الأزمات بين مطربي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الدويتو الغنائي الذي أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم “١٠٠ حساب”.

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