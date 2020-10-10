تراند اليوم : لقاء الخميسي تنفعل علي متابع بسبب زوجها – شاهد

ساندت الممثلة لقاء الخميسي زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة بعد مباراته مع ناديه الأسبق نادي الزمالك، مما أدخلها في أزمة!

بدأ الأمر بنشر لقاء الخميسي صورة لعبد المنصف وعلقت عليها كاتبة: “عاش يا أوسه ❤????”، ولكن يبدو أن الأمر لم ينل إعجاب متابعيها، فعلق أحدهم بأنه كان يظن أن اللاعب الشهير اعتزل، لترد عليه بأنه هو المعتزل، ليصل تبادل التعليقات إلى أحدهم بـ”جاي تعمل حارس قدامنا، عامل أسد وأنت كنت سبب فضايح الزمالك”.

وردت لقاء كاتبة: “إنتوا اللي فاضحين نفسكم هو مش فاضحكم ياما شال عنكم بلاوي”، و”كان شايل الفريق لما لاعبيتكم كانت بتبيع الماتشات”.

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

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صورة- من حمام السباحة… لقاء الخميسي تستمتع بالإجازة

“سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.



