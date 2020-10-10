شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: أمى كانت بتضربتى عشان كنت شقى.. ويكشف سبب تسميته بالزيبق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد السقا، إن والدته كانت تقوم بضربه طول الوقت منذ الصغر لأنه كان طفل شقي وكان من هواياته النط من فوق السطوح. وأضاف السقا خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة"، المذاع على فضائية DMC، أنه كان يخرج من البيت من غير ما أحد يعلم عنه شىء ووالده كان يسميه الزيبق.

وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

وظهر السقا مؤخراً فى حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده فى حياته، كما تطرق لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التى عليها.

يذكر أن النجم أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض السينمائى.

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وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

وظهر السقا مؤخراً فى حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده فى حياته، كما تطرق لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التى عليها.

يذكر أن النجم أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض السينمائى.