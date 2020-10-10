فن ومشاهير

أنغام تتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بأجمل الأغانى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة أنغام، مساء اليوم الجمعة، واحدة من أضخم الحفلات من حيث الحضور الجماهيرى بمركز المنارة، وذلك عقب فترة انقطاع بسبب الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة مع بداية تفشى فيروس ، وأقيم الحفل خارج قاعة المنارة نظرا للإقبال الجماهيرى الكبير الذى تخطى الـ 4500 فرد من مختلف الأعمار.

حضرت أنغام بصحبة المايسترو هانى فرحات، ومرددة لأغنية "بحبك وحشتيني" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: "وحشتونى".

كما تألقت أنغام، بوصلة طربية رومانسية بأغانى "بقول نسياك"، "ولا دبلت"،"هدنة"، "روحى وسنينى"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر"، "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفنى"، "سكيت ليه"، "عرفها بيا"، "بعت لى نظرة"، "اكتبلك تعهد"، "حتة منك" واختتمت بـ"سيدى وصالك".

وأهدى أحد المعجبين المتواجدين بالحفل النجمة أنغام باقة "ورود" للتعبير عن مدى حبه وامتنانه لها، فيما حرصت أنغام على تحية الشاعر أمير طعيمة الذى تواجد فى الصف الأول بصحبة زوجته جينى والشاعر وليد الغزالي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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