الملحن هشام جمال يعرب عن سعادته بتكوين أول فريق غنائى لذوى الهمم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الإعلامية منى الشاذلى بأول فريق غنائى لذوى الهمم ويتكون الفريق من الثلاثى "ندى الشيف وعبد الرحمن عادل وهشام عادل"، ورافقهم في الظهور بالحلقة الملحن والمنتج هشام جمال. وقال الملحن هشام جمال، خلال لقائه ببرنامج معكم المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، إنه سعيد للغاية بالتجربة وتكوين الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الظهور هو الظهور الأول للفريق في أحد البرامج التليفزيونية بشكل رسمي. وقامت الفرقة بغناء عدد من الأغانى الخاصة بهم خلال البرنامج، وعلى رأسها أغنية "نفس الحروف".

وفى وقت سابق، كان قال المنتج هشام جمال، إنه دخل مجال الإنتاج الدرامى عام 2014 وكانت طليعة أعماله مسلسل "لهفة" للنجمة دنيا سمير غانم، بعدها دخلت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية السوق الفنى لكننى لم أشعر بأى اختلاف سلبى فى الوسط الفنى بل على العكس دخولها أضاف رواجًا للأعمال الفنية. جاء ذلك ردًا على ما تفعله قناة الجزيرة من نشر أكاذيب ليس لها أى أساس من الصحة، حيث ادعت أن هناك شركة واحدة فى مصر تحتكر الإنتاج الفنى. Advertisements وأضاف أن من ضمن الاختلافات التى حدثت بالسوق منذ ظهور "المتحدة" أننى أحصل على أموالى كاملة وفى موعدها، نافيا وجود أى شبهة احتكار فى السوق الفنى المصرى. وكشف عن أنه الآن يحضر لعملين دراميين أحدهما بعنوان "فى بيتنا رابوت" بطولة شيماء سيف، والثانى يتم التحضير له لرمضان المقبل، مؤكدًا أنه حدث انضباط فى السوق الفنى منذ ظهور "المتحدة" فمثلا أصبحت أجور النجوم منطقية دون مغالاة. وشدد على أنه لم يتوقف عن الإنتاج عاما واحدا، قائلا: "شغلى ماشى طبيعى جدا.. التغيير فى وجود المتحدة كان للأفضل".

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