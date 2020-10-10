شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى عن ذكرياته مع حرب أكتوبر: كنا بنروح على الحدود للترفيه عن الجنود المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان سمير صبرى، عن ذكريات رائعة مع حرب أكتوبر، قائلا: "كنت بروح أنا ونادية لطفى وعبد الحليم حافظ وجورج سيدهم للجنود المصريين على الحدود للترفيه عليهم، وكنا بنشوف الجنود الإسرائيليين بالمايوهات الناحية التانية ويشتمونا فى الميكرفونات".

وأضاف صبرى خلال لقائه في برنامج "مساء Dmc"، تقديم الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة Dmc: "وأنا قاعد بليل في الإذاعة حضر عبد الحليم حافظ وبليغ حمدى ومحمد حمزة وأحمد فؤاد حسن وقالوا إننا هنعمل أغنية عن المعركة دى، ولكن من فرحتهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء في أول يوم".

وتابع قائلا: "كنا حاطين فى تانى يوم فى الاستوديو ستارة سوداء وكنا بنذيع حاجات للعبور وقتها، وجاء العندليب عبد الحليم حافظ وغنى أغنية "عاش اللى قال"، ثم حضرت الفنان شريفة فاضل وغنت أغنية "أنا أم البطل"، وأنهارت باكية بمجرد قولها "ابنى حبيبى بيضربوا بيك المثل طبعا ما أنا أم البطل".

قال الفنان سمير صبرى: "كنت بعمل زمان فى وقت حرب أكتوبر برنامج "النادى الدولى" وكان مكسر الدنيا، وكان وقتها كان الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام بيجمع كل اللى بيقدموا برامج ويقولنا احنا عاوزين نعرف حاجات أكتر عن العدول الإسرائيلى وأننا مانخبيش حاجة زى ما حصل في نكسة 67، وفعلا ده اللى حصل".

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وأضاف سمير صبرى: "وقت معرفتى بخبر الحرب كنت بصور فيلم "الأحضان الدافئة" مع زبيدة ثروت في شهر رمضان، وكان المفروض الفيلم رومانسى وبيحتوى على مشهد قبلة بينى وبين زبيدة ثروت وكان المخرج عاوز يصوره الساعة 1 ظهرا وحاولت أتكلم معاه عشان الصيام نخليها بعد الفطار أو بلاش خالص، وفضلنا نتناقش لغاية لما بالساعة بقت 2 الظهر، وفاجأة جالنا حد بيقولنا ألحقوا الجيش بتاعنا عبر وطبعا مصدقناش في الأول".

وتابع قائلا:"قعدنا نسمع الأخبار فعلا ونسينا خالص المشهد الغرامى والتصوير وقف خالص، والإذاعة كلمونى وطلبوا إنى أروح هناك عشان هايكون في حظر تجول بعد كده، وبقيت في قمة فرحتى بالاخبار اللى بسمعها وأنا هناك في ماسبيرو".















