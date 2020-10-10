شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يحتفل بعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب بصورة تجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب، أمس بعيد ميلادها، واستقبلت عدد كبير من التهنئات والتعليقات من قبل أصدقائها فى الوسط الفنى وجمهورها ومتابعيها، حيث أنها تتمتع بشعبية كبيرة فى الغناء حصدتها على مدار ما يقرب الـ18 عاما على الساحة منذ طرحها لأغنيتها الأولى "أه يا ليل".

ومن ضمن المهنئين الذين حرصوا على تهنئة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، الشاعر الموسيقى أمير طعيمة، الذى نشر صورة تجمعها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنتى طيبة يا شيرى".





تهنئة أمير طعيمه بعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب

وكانت قد ردت عبد الوهاب، على عدد كبير من الرسائل من قبل جمهورها، وكتبت عبر حسابها قائلة " كل سنة وأنتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس.. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسي بضحك وسعيدة".

بدأت شيرين مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية "اه يا ليل" لكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك" فى عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة ودمعة" للفنان محمد محيى.