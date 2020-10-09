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بالفيديو.. أحمد السقا يقتحم بحصانه جلسة أصدقاء الفيشاوي
الجمعة 9 أكتوبر 2020
اقتحم النجم المصري أحمد السقا، ممتطيا حصانه، جلسة أصدقاء مع الفنان أحمد الفيشاوي، مما أثار فزعهم ودفعهم إلى الهروب.
من جانبه حرص أحمد الفيشاوي على توثيق المشهد، الذي بدأ بظهور أحمد السقا وهو يرقص بحصانه أمام الحاضرين، ثم قام بمباغتة أصدقاء الفيشاوي، الذين هربوا من أمامه، بينما توالت ضحكات الفيشاوي.
ونشر الفيشاوي مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليحصد عشرات الآلاف من علامات الاعجاب.
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