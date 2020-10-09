زهير رمضان مستمر في "باب الحارة" لموسم 2022

الجمعة 9 أكتوبر 2020

الممثل السوري زهير رمضان

أكد الممثل السوري زهير رمضان أنه وقّع مع الشركة المنتجة لمسلسل "​باب الحارة​" من أجل المشاركة في الجزئين الحادي عشر والثاني عشر في الموسمين المقبلين لرمضان 2021 ورمضان 2022.

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صاحب شخصية "أبو جودت" غاب عن العمل للمرة الأولى في الجزء العاشر فقط قبل أن يعود مجدداً في الجزء الجديد.

وكشف أن الجزء العاشر لم يعجبه كثيراً لعدة أسباب، مشيراً إلى أنه في الجزء الحادي عشر سيمهد للجزء الثاني عشر.

وطلب عند عودته للعمل، إعادة الممثل مصطفى المصطفى بشخصية "مزين فتوح"، خاصة أنهما شكلا حالة فريدة وطريفة في الجزئين الثامن والتاسع.