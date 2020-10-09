- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زهير رمضان مستمر في "باب الحارة" لموسم 2022 والان مع التفاصيل
الجمعة 9 أكتوبر 2020
الممثل السوري زهير رمضان
أكد الممثل السوري زهير رمضان أنه وقّع مع الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة" من أجل المشاركة في الجزئين الحادي عشر والثاني عشر في الموسمين المقبلين لرمضان 2021 ورمضان 2022.
صاحب شخصية "أبو جودت" غاب عن العمل للمرة الأولى في الجزء العاشر فقط قبل أن يعود مجدداً في الجزء الجديد.
وكشف أن الجزء العاشر لم يعجبه كثيراً لعدة أسباب، مشيراً إلى أنه في الجزء الحادي عشر سيمهد للجزء الثاني عشر.
وطلب عند عودته للعمل، إعادة الممثل مصطفى المصطفى بشخصية "مزين فتوح"، خاصة أنهما شكلا حالة فريدة وطريفة في الجزئين الثامن والتاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر زهير رمضان مستمر في "باب الحارة" لموسم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.