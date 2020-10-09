شكرا لقرائتكم خبر عن وسام الأمير: اغنية "بيروت" لـ نجوى كرم هي أجمل اغنية نُفذّت لـ بيروت والان مع التفاصيل

الفنان اللبناني وسام الامير

اعتبر الفنان اللبناني وسام الامير​ ان اغنية "​بيروت​" التي لحنها للفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ هي اجمل عمل غنائي قد نفّذ لمدينة بيروت، مشيرا الى انه فور صدور الأغنية احتلت المراتب الأولى.



وكتب وسام الأمير على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يا جمهوري الحبيب المحترمين بكل تواضع اقولها هذا العمل الرائع لشمس الاغنية فور صدوره قد احتل المراتب الاولى على جميع المواقع والاذاعات والتلفزيونات بسابقة لا مثيل لها وتعتبر اجمل اغنية قد نفذت لي بيروت مع احترامي للجميع، وماذا تنتظرون تعليقات ونتائج".

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