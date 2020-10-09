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شكرا لقرائتكم خبر عن عامر زيان: "يا رب تلطف فينا" والان مع التفاصيل
الجمعة 9 أكتوبر 2020
الفنان اللبناني عامرزيان
علّق الفنان اللبناني عامرزيان على انفجار خزان المازوت الذي حدث في منطقة طريق الجديدة، مبديا استغرابه من حصول الكوارث في لبنان بشكل دائم.
وكتب عامر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شو بعد ما صار هالسنة النحس؟ ليش صارت اخبار الكوارث بلبنان يومية واسبوعية؟ يا رب تلطف فينا".
وقد لاقى منشوره تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين.
على صعيد آخر، يتحضر عامر لطرح أغنيته الجديدة بللغة العربية الفصحى، وهي لون جديد عليه، كان قد سجلها وأجل طرحها الى الوقت المناسب.
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