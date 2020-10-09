شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يهنئ شيرين عبد الوهاب بعيدها والان مع التفاصيل

الفنان اللبناني ملحم زين

وكانت كتبت شيرين عبد الوهاب على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كل سنة وإنتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسي بضحك وسعيدة".

فعلّق ملحم زين على منشورها بالقول: "كل عام وانتي بخير وعيلتك بخير، وتبقي مالية الدني إحساس وفن راقي".

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