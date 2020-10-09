القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 السبت 2020/10/10 01:13 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/10/10 01:13 ص بتوقيت أبوظبي

نشر مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش صورة له مع المطرب اللبناني وائل جسار والفنانة الأردنية مي سليم، وعلق عليها: "انتظروا المفاجأة soon". شاكوش شارك جمهوره الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، وكتب: "حبايب قلبي النجم وائل جسار والنجمة مي سليم قريباً". آخر أعمال حسن شاكوش هو مهرجان "هنعمل لغبطيطا" مع المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية ٤٧ مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "انتظروا المفاجأة".. حسن شاكوش مع وائل جسار ومي سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.