شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يروى كواليس توقف تصوير "الأحضان الدافئة" بسبب حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سمير صبرى: "كنت بعمل زمان فى وقت حرب أكتوبر برنامج "النادى الدولى" وكان مكسر الدنيا، وكان وقتها كان الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام بيجمع كل اللى بيقدموا برامج ويقولنا احنا عاوزين نعرف حاجات أكتر عن العدو الإسرائيلى وأننا مانخبيش حاجة، وفعلا ده اللى حصل".

وأضاف سمير صبرى خلال لقائه فى برنامج "مساء Dmc"، تقديم الإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة Dmc: وقت معرفتى بخبر الحرب كنت بصور فيلم "الأحضان الدافئة" مع زبيدة ثروت فى شهر رمضان، وكان المفروض الفيلم رومانسى وبيحتوى على مشهد قبة بينى وبين زبيدة ثروت وكان المخرج عاوز يصوره الساعة 1 ظهرا وحاولت أتكلم معاه عشان الصيام نخليها بعد الفطار أو بلاش خالص، وفضلنا نتناقش لغاية لما بالساعة بقت 2 الظهر، وفاجأة جالنا حد بيقولنا ألحقوا الجيش بتاعنا عبر وطبعا مصدقناش في الأول".

وتابع: "قعدنا نسمع الأخبار فعلا ونسينا خالص المشهد الغرامى والتصوير وقف خالص، والإذاعة كلمونى وطلبوا إنى أروح هناك عشان هايكون في حظر تجول بعد كده، وبقيت في قمة فرحتى بالأخبار اللى بسمعها وأنا هناك في ماسبيرو".

يذكر أن أخر أعمال الفنان سمير صبرى، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.