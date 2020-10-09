شكرا لقرائتكم خبر عن "ركبة" نجوى كرم تثير خناقة عبر منصات السوشيال ميديا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت النجمة اللبنانية نجوى كرم، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إطلالتها الأخيرة خلال برنامجها الشهير ذا فويس، بسبب تغيير فى شكل ركبتها، مما آثار الكثير من التساؤلات حول إذا كانت قد خضعت لعملية تجميلية فى قدمها.

وسرعان ما تداول عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا صور النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر حساباتهم الشخصية لمعرفة سبب تغيير شكل ركبتها، وتصدرت نجوى كرم قوائم الأكثر تغريدا عبر تويتر خلال ساعات قليلة من ظهورها.



نجوى كرم

وفى تطور جديد للواقعة، اعترف مصور النجمة اللبنانية بوقوعه فى خطأ بسبب السرعة المطلوبة منه لالتقاط الصور لها وإرسالها لمشاركتها عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية، وكتب تغريدة يهاجم فيها الصحفيين والمغردون الذين تداولوا الصورة بشكل كبير.

وقال فى تغريدة له: "الاعتراف بالخطأ فضيلة بعت صورة نجوى كرم ما انتبهت للركبة لأن السرعة؛ بس معقولة عناوين الصحافة شو رخيصة تركتو كل شيء حلو بنجوى من اطلالتها لفستانها ولهضامتها بالبرنامج وركزتوا على الركبة وهيدي صورة نجوى مع الركبة، للأسف صرنا صحافة الترند مش صحافة القلم المحترم".