شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تبدأ حفلها فى المنارة بـ "بحبك وحشتينى" بحضور كامل العدد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، النجمة أنغام، حفلها الغنائى المقام على مسرح المنارة بالتجمع الخامس بأغنية "بحبك وحشتينى" وسط حضور جماهيرى كامل العدد، الذى استقبلها بتصفيق حار لترد عليهم التحية قائلة "وحشتونى".

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واحتفلت النجمة أنغام، عبر حساباتها المختلفة على منصات السوشيال ميديا، بعيد ميلاد ابنها عمر مجدى عارف، الذى وافق 3 أكتوبر، بنشر صور معه أمام البحر، خلال قضاء فترة إجازة الصيف، صحبتها بتعليق: "يوم 3 أكتوبر فرحت أول فرحة حقيقية فى حياتى لما شرفت حياتى يا روحى، كل سنة وأنت طيب يا نور عينى".

من ناحية أخرى، كشفت النجمة أنغام تفاصيل تعاونها الثانى مع الشاعر المستشار تركى آل الشيخ، حيث تتعاون معه فى أغنية جديدة فى ألبومها الخليجى المقبل، لتعد هذه الأغنية بمثابة التعاون الثانى الذى يجمعهما بعدما تعاونا من قبل فى أغنية "بخاف أفرح"، من ألحان خالد عز.

وقالت أنغام فى تصريحات تليفزيونية "متفائلة بالعمل معه لأن الأغنية مختلفة عنه كـ شاعر وعنى أنا كمان وتوقعاته عن نجاح الأغنية إن شاء الله هتاخد رد فعل مع الجمهور".