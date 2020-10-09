صور.. مصطفى قمر يفتتح مطعم جديد بحضور نجوم الفن

رنا صلاح الدين - افتتح الفنان مصطفى قمر مطعم جديد، وذلك بحي التجمع الخامس، وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد إلى جوار قمر في هذه المناسبة.

وحضر من نجوم الفن كلا من الفنانين، محمد نور، ومحمد لطفي، وإيناس النجار وشقيقتها سوار، وآخرين.

مصطفى قمر يفتتح مطعم جديد بحضور نجوم الفن

وحرص مصطفى قمر على الغناء أثناء احتفاله بافتتاح مطعمه الجديد، حيث غنى مجموعة من أشهر أغنياته.

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مصطفى قمر يفتتح مطعم جديد بحضور نجوم الفن

يذكر إن الفنان مصطفى قمر أصدر ألبومه "لمن يهمه الأمر"، وذلك منذ أسابيع قليلة، وأصدره قمر عبر عدد من المنصات الإلكترونية.

مصطفى قمر يفتتح مطعم جديد بحضور نجوم الفن