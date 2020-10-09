بعد نجاح "الغسالة".. أحمد حاتم يتعاقد على فيلم جديد

رنا صلاح الدين - تعاقد الفنان الشاب أحمد حاتم على بطولة فيلم جديد، ويحمل العمل عنوان "العاشق".

ويتعاون أحمد حاتم في الفيلم مع المؤلف محمود زهران، والمخرج عمرو صلاح.

وينافس الفنان أحمد حاتم حاليا بفيلمه الجديد "الغسالة"، الذي يتعاون خلاله مع كلا من الفنانين، محمود حميدة، وهنا الزاهد، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، واستطاع أن يحقق إيرادات قدرها 14 مليون و616 ألف و986 جنيه، وذلك بعد طرحه في السينمات بـ 10 أسابيع.

يذكر إن الفنان أحمد حاتم يشارك حاليا في فيلم "قمر 14"، ويتعاون خلاله مع عدد كبير من الفنانين وهما، خالد النبوي، وغادة عادل، وياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، وآخرين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، ويتكون من 5 حكايات.