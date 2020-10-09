ماجد المصري: هذا موقفي من تقديم البرامج وأيام قليلة على "الوجه الأخر"

رنا صلاح الدين - أكد الفنان ماجد المصري إنه أوشك على الإنتهاء من تصوير مسلسله الجديد "الوجه الأخر"، الذي يعرض حاليا عبر إحدى الفضائيات.

وتابع ماجد في تصريح خاص لموقع الخليج 365، وأكد إنه يتبقى له أقل من أسبوعين وينتهي من تصوير المسلسل بالكامل.

وأشار ماجد المصري إلى إنه عرض عليه خلال الفترة الماضية إنه يقدم برنامج تليفزيوني، وأكد إنه يقوم حاليا بدراسة الأمر برمته، وينتظر إنتهائه من تصوير "الوجه الأخر"، حتى يتفرغ لأخذ القرارالمناسب في هذه التجربة، خاصة إنه سبق وخاض تجربة تقديم البرامج، ويريد في حال عودته أن يكون عائدا بقوة.

مسلسل "الوجه الأخر" يشارك في بطولته إلى جوار ماجد المصري كلا من الفنانين، نسرين طافش، وأحمد سلامة، وندى موسى، ومادلين طبر، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.