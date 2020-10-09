فيديو.. بشرى تكشف لـ"الخليج 365" مفاجآت حفل افتتاح مهرجان الجونة

أعربت الفنانة المصرية بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من المهرجان في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ووصفت الحدث بـ"معجزة" تقام في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضافت بشرى في مقابلة خاصة مع ”الخليج 365” أن المهرجان يضم عدداً من الأفلام الجيّدة جداً من إنتاج هذا العالم، مشيرة في الوقت نفسه إلى تخفيض عدد الأفلام المشاركة من 80 إلى 65 فيلماً، لعدم تكدس الجمهور في قاعات عرض الأفلام والابتعاد عن الزحام.

Advertisements





وكشفت بشرى أن مفاجأة حفل الافتتاح هو عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية هنية بن كوثر وهو بطولة مشتركة بين العديد من الجنسيات وتشارك في بطولته النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.

وقالت إن إدارة المهرجان تتواصل مع النجمة مونيكا بيلوتشي لحضور حفل الافتتاح عبر طائرة خاصة، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد حضورها.

وتقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة الجونة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.