أنجلينا جولى تشارك كريستوف والتز فى بطولة فيلم رومانسى بعنوان Every Note Played

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب النجمة العالمية أنجلينا جولى، من تجسيد دور البطولة فى فيلم رومانسى جديد بالتعاون مع النجم العالمى كريستوف والتز، والذى سياتى بعنوان Every Note Played، مقتبس من رواية ليزا جينوفا الرومانسية المعاصرة.
ووفقاً لصحيفة فاريتى، فإن شركة STX حصلت على الحقوق الكاملة لتحويل الرواية الرومانسية لعمل سينمائى جديد، وتجرى محادثات مع جولى وولتز حالياً من أجل تجسيد دور البطولة فى الفيلم الجديد المقرر عرضه عام 2022.
ومن المقرر أن تلعب جولي دور كارينا، وهى الزوجة السابقة لعازف البيانو الشهير الذى يدعى ريتشارد ويجسده والتز، الذى عانى من العديد من الخسائر والمشاكل طوال حياته، بما فى ذلك ابنته التى تعيش بعيدا عنه، وتم تشخصيه بمرض نادر فى يديه، وسرعان ما تفاقم المرض وأجبره على عدم التحرك والعزف على البيانو أو العيش بمفرده، حتى تتدخل كارينا لتكون مقدمة الرعاية الطبية له.
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