شكرا لقرائتكم خبر عن الفيشاوى يوثق لحظات اقتحام أحمد السقا لجلسة الأصدقاء "بالحصان".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر النجم أحمد السقا، بعشقه لركوب الخيل طوال حياته، فدائماً ما يشارك متابعيه وجمهوره بمقاطع فيديو وصور له مع الخيول الخاصة به، وفى ظهور جديد للسقا أثناء ركوبه أحد الخيول، حرص النجم أحمد الفيشاوى على توثيق لحظات السقا وهو يقوم باقتحام جلسة أصدقائهم بشكل ساخر.

ونشر الفيشاوى، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلاله السقا وهو يمتطى خيل ويرقص به، وسرعان ما سارع على الركض وراء بعض أصدقائهم بشكل ساخر، وسط ضحكات من الفيشاوى على الموقف الساخر الذى ظهر فيه أصدقائهم وهم يهرولون خوفا من السقا.

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وظهر السقا مؤخراً فى حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده فى حياته، كما تطرق لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التى عليها.

يذكر أن النجم أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض السينمائى.







