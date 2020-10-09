شكرا لقرائتكم خبر عن "خلينى أشوفك تانى" لـ رامى صبرى تتخطى حاجز المليون الأول على يوتيوب فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "خلينى نشوفك تانى"، التى طرحها النجم رامى صبرى من يومين حاجز المليون مشاهدة وقدمها بشكل مختلف كعادته وحققت نجاحا كبيرا. وقدم رامي صبرى، الأغنية الجديدة على طريقة السينجل ويظهر في الكليب بشكل مختلف، حيث يمزج بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب.

ويتعاون صبرى في أغنيته "خليني أشوفك تاني" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوي.

وتقول مطلع الأغنية:

الله يرضى عليك .. خليني أشوفك تاني ..

مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك..

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وحياتك حن عليا .. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك ..

خليني أشوفك تاني .. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك ..

يا حبيبي حن عليا .. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك ..

وكان رامى صبرى قد طرح أغنية "خطيرة"، من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى، كما حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" لصبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

كما حقق النجم رامى صبرى مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من 23 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.