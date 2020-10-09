شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى ينضم لضحايا سيلفى فتحى عبد الوهاب مع أحمد زاهر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمود عبد المغنى، لقائمة ضحايا الصورة السيلفى الشهيرة التى يلتقطها الفنان فتحى عبد الوهاب، باستمرار مع أصدقائه وجمهوره، والتى يظهر فيها وهو يقترب بشكل كبير من عدسة الكاميرا، ونشر عبد المغنى، صورة تجمعه مع النجم أحمد زاهر والفنان فتحى عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن انضمامه لضحايا السيلفى الشهير.

ويشارك محمود عبد المغنى، فى مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقرر عرضه الفترة المقبلة على شاشات المتحدة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يشارك فى تلك المشاهد الفنان عبد الرحيم حسن ونيقولا معوض، ويتبقى لمغنى ما يقرب من اسبوعان وينتهى من تصوير دوره ليتفرغ لمسلسل "شارع 9".

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