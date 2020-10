شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جاستن هارتلى مع كريسى ميتز فى كواليس مسلسل "This Is Us" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الممثل الأمريكى جاستن هارتلى، جمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة الفنانة كريسي ميتز من كواليس مسلسل "This Is Us"، معلقا: "من الجيد جدا رؤية فام مرة أخرى.. مسلسل This Is Us". وتدور أحداث المسلسل الاجتماعي الشهير This Is Us حول أسرة جاك بيرسون، حيث يستعرض قصة زواجه من ريبيكا التى تجسد دورها ماندى مور، وإنجاب الزوجين 3 أطفال توأم، حيث يعرض المسلسل قصص حياتهم فى المستقبل حتى الأحفاد. ومن المقرر أن يعرض الجزء الخامس من مسلسل "This Is Us" خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى أسرى، وقد حقق المسلسل نجاحا هائلا منذ بدء عرضه عام 2016. Advertisements يشار إلى أن النجمة العالمى كريسي ميتز أبهرت العالم في فبراير 2020، وذلك بتألقها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أٌيم علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث غنت النجمة البالغة من العمر 39 أغنية “I’m Standing With You” من فيلمها "Breakthrough" وهو الاستعراض الذى لاقي تفاعل كبير من قبل الحضور.

جاستن هارتلي برفقة كريسي ميتز

جاستن هارتلي مع كريسي ميتز

