شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى توجه رسالة للسيدات بصورة جديدة أبيض × أسود.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة منة شلبى، رسالة لمتابعيها وجمهورها من النساء لحثهم على الثقة بالنفس، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، ظهرت من خلالها فى جلسة تصوير ترتدى فيها قميص باللون الأبيض وفى خلفية باللون الأسود.

وجاءت رسالة منة شلبى لمتابعيها من السيدات قائلة "أيتها السيدات الأعزاء، لا تربطوا ابدأ قيمتكم الذاتية بالناس المحيطين بكم، أصنعوا مواقفكم الإيجابية باستمرار، لأنه ليس من الأنانية أن تحبوا أنفسكم وتكونوا لطيفين معها".

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وكانت قد وجهت منة شلبى التهنئة لصديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ40، ونشرت منة أمس صورا جمعتها بـ شيرين، عبر تويتر، وعلقت عليها قائلة: "البنت الحلوة دى النجمة الكبيرة أوى دى أختى، وصاحبة عمرى وروح قلبى، عيد ميلادها النهاردة كل سنة وأنتي أحلى أم لهنا ومريم، وكل سنة وأنتى أختى، وسندى و صندوقي الأسود، وكل سنة وأنتى بارة بأهلك، وحبيبة قلب صحابك وروح قلبى، وعقبال مليون سنة وأنتى حبيبة قلبى".