شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان فيلم "الصندوق الأسود" لـ منى زكى يحقق 5 ملايين مشاهدة فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الإعلان الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود"، للنجمة منى زكى، 5 ملايين مشاهدة منذ طرحته شركة سينرجى وأفلام مصر العالمية ونيو سنشرى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منذ يومين، ويشارك النجمة منى زكى في البطولة كل من، الفنان محمد فراج، الفنان مصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر الجارى في دور العرض المصرية.

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وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

ومن خلال الإعلان الرسمي للفيلم نرى ياسمين وقد أصبحت وحدها في مواجهة لصّين، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر، فهل سيصمد الجنين أمام كل هذه المطاردات العنيفة حتى النهاية؟

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.