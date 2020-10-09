أحمد حسن يكشف حقيقة أرباح فيديوهاته على يوتيوب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

قال اليوتيوبر أحمد حسن، إن الفيديوهات التي يقدّمها مع زوجته "زينب" على موقع "يوتيوب" من باب التمثيل، موضحا: "إحنا هدفنا من الأول من الفيديوهات دي إننا ندخل مجال التمثيل، ولما ملقناش فرصة اتجهنا لحاجة شبيهة على السوشيال ميديا، فيديوهاتنا عبارة عن محتوى عائلي تقدمه 10 أو 15 عيلة تانية في مصر".

أضاف حسن، خلال حواره وزوجته "زينب" في حوار لهما ببرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية "MBC مصر": "لو أنا وزينب خارجين رايحين مكان ونصور الخروجة دي فين المشكلة؟ لما نلعب مع بنتنا فين المشكلة لما نصوّر ده؟ مفيش حد في الدنيا هيستغل بنته مستحيل نعمل كده، إحنا بنوثق حياتنا عشان نشوف ده بعد سنين قدام".

وقالت "زينب" إن أرقام الأرباح التي تعود عليها وزوجها من "يوتيوب" عكس تماما ما يتم تداوله، وأضاف حسن: "الأرباح دي مش حقيقية خالص، مفيش الكلام ده.

ويعد اللقاء أول ظهور إعلامي لليوتيوبرز أحمد حسن وزينب عقب الإفراج عنهما بعد الاتهام في استغلال نجلتهما في فيديوهات على الإنترنت.