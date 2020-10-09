فيديو.. ديانا حداد تكشف موقفها من الزواج للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت الفنانة ديانا حداد، عن فكرة الزواج للمرة الثانية، وإذا كانت تعيش قصة حب في الوقت الحالي.
وقالت ديانا، ببرنامج "The Insider": "بحب نفسي وبحب الناس .. مش بحس إني مستعدة للزواج أو إنه يكون فيه إنسان بحياتي، وطبيعة الزوج والزوجة مش بتراودني، ورافضة الفكرة بداخلي".
وأضافت:"أعتمد في حياتي على قاعدة (سامح لترتاح) .. والتسامح شئ مهم ، ومش أي إنسان يقدر يسامح، وأي حد بيسامح بقوله (برافو عليك)".
وانفصلت حداد عن زوجها سهيل العبدول عام 2009، بعد زواج استمر لفترة طويلة.
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