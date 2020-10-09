أحمد حسن يكشف السبب الحقيقي وراء تقديمه فيديوهات مع زوجته زينب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

قال اليوتيوبر أحمد حسن، إنه صوّر فيديو تأثر زوجته "زينب" بوفاة والدها بناء على طلبها لطمأنة أصدقائها على حالتها ونفي شائعة وفاته بفيروس كورونا المستجد وقتها.

وأضاف حسن، خلال حوار له وزوجته ببرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية "MBC مصر": "هل أنا هغصب عليها إننا نطلع نعمل فيديو ووالدها متوفي؟ مفيش الكلام ده، هي اللي كانت حابة توضح للناس، هغصب عليها ليه؟ وقولتلها كذا مرة إني مش عايزها تطلع في فيديوهات تاني لكن هي اللي كانت ترفض وتقول أنت متجوزني وأنا كده".

وأضاف حسن: "إحنا قبل ما نخلف كان عندنا مشاهدات 40 و50 مليون على فيديو واحد، إحنا مكنش محتاجين إن بنتنا تطلع معانا عشان نتشهر، وأنا كنت والحمد لله ميسور الحال من قبل ما أبدأ موضوع الفيديوهات ده، أنا أول فيديو عملته كان من داخل عربيتي، إحنا مش بنعمل ده عشان الفلوس، الهدف الأساسي إننا نظهر شكل الأسرة، إحنا بنحب نوثق حياتنا للناس، ومش إحنا بس في ملايين غيرنا في العالم بيعملوا كده".

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فيما قالت زينب، إن زوجها لا يغصبها على فعل أي شيء، مضيفة: "إحنا بنقدم الفيديوهات دي كعيلة ونعتبر جمهورنا جزء من العيلة".

ويعد اللقاء أول ظهور إعلامي لليوتيوبرز أحمد حسن وزينب عقب الإفراج عنهما بعد الاتهام في استغلال نجلتهما في فيديوهات على الإنترنت.