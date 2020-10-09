ليلى علوي تدعم مريضات سرطان الثدي

متابعة بتجــــــــــــرد: حرصت الفنانة ليلى علوي على دعم محاربات سرطان الثدي، وذك على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، حينما نشرت فيديو لها تحدثت فيه بمناسبة أن شهر تشرين الأول (أكتوبر) هو شهر التوعية بهذا المرض، وقالت: “‏شهر أكتوبر من كل سنة هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي.. لازم نفضل فاكرين إن الكشف المبكر مهم وبيقصر رحلة العلاج وبيعجل بالشفا، وكمان نفضل فاكرين إن صحتنا مهمة ووجودنا مهم وإن الوقاية خير من العلاج”.

يذكر أن ليلى علوي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في بطولة مسلسل “بين السماء والأرض”، عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ولم توقع العقد بشكل رسمي منتظرة استكمال كتابة الحلقات.

وكانت قد احتفلت بالذكرى الـ47 على انتصارات أكتوبر، حين عبرت عبر تغريدة بحسابها على “تويتر” عن عظمة الجيش المصرى ودوره في حفظ الأمان للشعب المصري عبر عقود طويلة من الزمان، وكتبت قائلة: “‏النهاردة بنحتفل كلنا مصريين وعرب بيوم من أجمل أيام حياتنا وهو ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الكرامة والمجد والعزة لنا جميعًا رحلة شاقة وتخطيط استمر سنين وقوة وعزيمة لا تلين جيش قوي ومثابر وشعب مصر على النصر واسترداد الحق والكرامة”.