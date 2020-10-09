برسالة رومانسية وصور جريئة.. مي عمر تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة مي عمر بعيد زواجها العاشر، من خلال نشر مجموعة صور رفقة زوجها المخرج محمد سامي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ووجهت "مي"، رسالة رومانسية إلى زوجها قائلة: "الذكرى العاشرة السعيدة مع حبيبي وزوجي وصديقي العزيز، شكرًا لك على حياتي الرائعة بجانبك، فأنت قلبي بالحب، أتطلع إلى عيش العديد من السنوات العظيمة معًا، وصنع المزيد من الذكريات بجانبك، لا شيء في الحياة منطقي بدونك أحبك".

من ناحية أخرى، تواصل مي عمر تصوير دورها في مسلسل "لؤلؤ"، المسلسل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة.