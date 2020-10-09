سيلفي جيهان خليل وابنة هيفاء وهبي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

تامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يرتدي كمامة سوداء، ويستعد للسفر.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

ابنة هيفاء وهبي

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

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محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

جوزيف عطية

نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أمام سيارته.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بملابس "المنزل".

بوسي شلبي

.نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الإعلامية لميس الحديدي

سهر الصايغ

الفنانة سهر الصايغ شاركت جمهورها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وسط الأشجار معتمدة على شعر قصير.

مصطفى شعبان

وطل الفنان مصطفى شعبان على جمهوره عبر "إنستجرام"، بصورة له من مسلسل "أيوب"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية.