صيدلانية مصرية تتحول لفنانة تشكيلية بمعرض فنون العالم في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الصيدلانية المصرية يسرا وهبة في النسخة السادسة من معرض فنون العالم بدبي، في مركز دبي التجاري العالمي، والذي بدأت فعالياته الخميس وتستمر لمدة 3 أيام، لتعرض أعمالها بين 2000 عمل فني وما يقرب من 120 فنان مستقل، ومعارض دولية من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، من الهند وإيطاليا واليابان وغيرها من دول العالم.

المعرض هو نقطة تحول في حياة يسرا، فهو أول معرض تشارك فيه بعد أن قررت أن تمارس موهبتها من أجل شغفها بالرسم إلي جانب عملها في الصيدلة، وقالت في بيان صحفي "يسرا وهبة هو اسمي وشغفي بالفن هو هويتي، لوحاتي التجريدية تأتي مباشرة من القلب، فأنا أحب الألوان والرسم منذ صغري، وبالرغم من دراستي للصيدلة وإمتهاني لها، لكن ظلت الألوان دائما تداعبني، فهي لغة الروح بالنسبة لي، وخاصة بعد إقامتي في دبي وتعرفي علي العديد من التجارب والثقافات المختلفة التي أثقلت لدي الجرأة بشكل أكبر في مزج الألوان في أعمالي الفنية، بالإضافة إلى مزج تراث مصر القديمة مع العصر الحديث - التعبير عن المشاعر كلغة بصرية، باستخدام حركة الألوان المتدفقة لخلق الجمال".

وأشارت يسرا إنها تشارك في المعرض بـ 9 قطع استخدمت فيها مواد وألوان من الاكليرك والأصباغ الملونة وغيرها من المواد، وقالت "منذ حوالي 3 شهور وأنا أركز على تطوير التكنيك الخاص بي في الرسم، وأثناء ذلك جاء القرار بتغيير مساري لأكون صيدلانية وفنانة تشكيلية، ولهذا شاركت في هذا المعرض لإنها فرصة مميزة لعرض شغفي على عدد كبير من الجمهور ومعرفة رأيهم، والتعرف على أساليب الفن لدى الآخرين، وهذه هي ميزة تواجدي في دبي فهي مجتمع متعدد الجنسيات يكوّن لديك حالة من الانفتاح على العالم وثقافاته ويعطيك جرأة ورؤية جديدة، كما أن الإمارات كبلد تشجع كل شخص بصرف النظر عن بلده أو ديانته أو عرقه أو لونه، كما إنها تحترم الفنان وتعطيه منابر مختلفة لتقديم نفسه".

وأكدت إنها تتطلع إلي المشاركة في معارض أخرى سواء في الإمارات أو مصر والعالم أيضا، وإنها خلال الفترة القادمة ستشارك في العديد من المعارض التفاعلية والتي انتشرت مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا كحل مؤقت لحين عودة الحياة الطبيعية.