بالصور| فريق عمل فيلم "للإيجار" يستعد للسفر إلى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأ فريق عمل فيلم "للإيجار" مشاهده الأولى قبل يومين، داخل إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة، حيث تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية بحضور طاقم العمل وذلك قبل الاستعداد للسفر لتصوير باقي مشاهد العمل بعدد من الشوارع والمناطق في الإسكندرية.

من المقرر أن يسافر أبطال الفيلم مساء غد الجمعة للإسكندرية للتصوير بين أكثر من موقع داخل المدينة الساحلية ثم العودة إلى القاهرة .

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وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن الوحدة والعزلة، حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

الفيلم من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وعصام السقا وجيهان خليل وياسر الطوبجي وهايدي رفعت وإنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي شركة "بيرد أي"، ويشهد عودة الشركة لاستئناف عملها الفني، ومن أشهر إنتاجاتها فيلم "لا تراجع ولا استسلام" ومسلسل "الكبير أوي" لأحمد مكي.

الفيلم من إخراج وتأليف إسلام السيد بلال ومدير تصوير رامي سالم وإنتاج فني أسامة يوسف، ومن المقرر أن يمتد تصوير الفيلم فى مدينة الإسكندرية لمدة أسبوعين، ثم يدخل مرحلة المونتاج ليكون جاهز للعرض في الموسم الشتوي المقبل.