بالفيديو – هيفاء وهبي الوجه الإعلاني لماركة Celena

متابعة بتجــــــــــرد: أصبحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الوجه الإعلاني لماركة العدسات الملونة Celena.

ونشرت هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” أول فيديو ترويجي لماركة Celena يحمل صوتها. وأرفقت الفيديو بالقول: “يسرني التعاون مع Celena كأوّل وجه إعلاني رسمي لمجموعة العدسات الملونة”.

ونال فيديو الإعلان استحسانًا كبيرًا من المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم به من خلال التعليقات التي انهالت عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهة ثانية، تحصد هيفاء وهبي نجاح بطولتها في مسلسل “أسود فاتح”، وسط إجماع جماهيري على أدائها.