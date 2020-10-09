ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في يوم عيد ميلادها؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: احتفلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أمس الخميس في الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر بعيد ميلادها الأربعين.

وبعد ساعات من دخولها العقد الرابع، شدّدت شيرين على أنها تأخذ الأمور بإيجابية، وقدمت عملها على مدار عشرين عام بكل حب.

أمّا على المستوى الشخصي فإنها سعيدة بحياتها الزوجية رفقة زوجها الفنان المصري حسام حبيب، وسعيدة بوجود ابنتيها.

وأعربت أيضًا عن سعادتها بنجاحها ونجاح زملائها الفنانين، كما شكرت كل شخص وقف إلى جانبها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من نجومية.

وجاء كلام شيرين في سلسلة من التغريدات نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.