شاهدوا صور احتفال خالد سليم بعيد ميلاد ابنتيه

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفل الفنان المصري خالد سليم وزوجته خيرية هشام بعيد ميلاد ابنتيهما خديجة التي أتمت الـ”8 سنوات” وكنزي التي أتمت الـ”5 سنوات”، ونشر كل منهما صوراً عائلية من الحفل البسيط الذي أقاماه في حديقة منزلهما، وطغت عليه أجواء مستوحاة من الفيلم الكرتوني “علاء الدين” وخاصة شخصية “ياسمين”.

كما أطلت خيرية بفستان ناعم كاجوال باللون الوردي، أما خالد فاختار إطلالة صيفية بيضاء.

وعلى صعيد آخر يواصل خالد سليم تصوير مسلسله الجديد “جمال الحريم” مع اللبنانية نور، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

كما شارك في إحياء حفل الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، ونشر عدداً من الصور وعلق: “تشرفت بمشاركتي في إحياء حفل الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. في المدينة الرائعة مدينة الجلالة ..”.