شكرا لقرائتكم خبر عن بينيدكت كامبرباتش ينضم إلى فيلم Spider-Man 3 بشخصية "Doctor Strange" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل البريطاني بينيدكت كامبرباتش إلى فريق عمل فيلم Spider-Man (الجزء الثالث)، حيث يجسد شخصية " Doctor Strange"، وفقا لما ذكره تقرير صحفي نشره موقع " Hollywoodreporter".

وتضع هذه الخطوة بينيدكت كامبرباتش في دور المرشد الذي كان يشغله في السابق الذي كان يشغله في السابق روبرت داوني جونيور، كما يتضمن الجزء الثالث من فيلم Spider-Man بعض الأحداث غير المتوقعة حيث يعيد شخصية Jamie Foxx في دور Electro .

فوفقاً لتقرير " The Hollywood Reporter"، سينضم الساحر الأسمى إلى الفيلم في دور المرشد على غرار الأدوار التي لعبها روبرت داوني جونيور بشخصية Iron Man وصامويل إل جاكسون بدور نك فيوري في أول وثاني أفلام سبايدر مان للممثل هولاند على التوالي.

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ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم Spider-Man 3 من إخراج جون واتس، في أتلانتا في وقت لاحق خلال شهر أكتوبر، بينما من المقرر أن يبدأ تصوير Multiverse of Madness هذا الشهر، على الرغم من وجوده في لندن.

وكان هناك تفاعل بين شخصيتي Doctor Strange و Spider-Man سابقاً في فيلم Avengers: Infinity War خلال بعض المواقف الكوميدية بينهما. لكن قد تتغير طبيعة هذه العلاقة مع تحوله إلى المرشد.