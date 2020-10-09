شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم عن ذكرى أكتوبر: كنت صغير ومن فرحتى بالنصر جريت فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حكيم على توجه كلمة خلال حفل المقام بمدينة الجلالة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، قائلا: تحيا مصر بسواعدها وبالفكر اللى نفذ وصنع وبكل مصرى فخور ببلده، وإحنا بنفتخر بمدينة الجلالة والإنجازات المعمولة فى كل مكان فى مصر، ليقدم بعدها أغنية "مصر أهى".

وتابع، أنا فرحان وسعيد بأننا بنحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر، وعلى فكرة أنا فاكر اليوم ده كويس كنت في المدرسة وطلعنا الساعة 8 تقريبا وأنا فرحان وسعيد وبجرى في الشارع من فرحتى بالنصر، وتحيا مصر بانتصاراتها.

وكان النجم حكيم بدأ الفقرة الثانية من الحفل الغنائى الضخم، الذى أقيم بمدينة الجلالة بالعين السخنة خلال اليومين الماضيين، بأغنية "السلام عليكم" احتفالاً بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويذاع على قناتى ON، وDmc.

وتألق النجم خالد سليم خلال الفقرة الأولى من الحفل، حيث بدأ الحفل بأغنية " حلم عمرى، وواصل تقديم باقة متنوعة من الأغانى التي نالت إعجاب الجمهور الحاضر منها، غايب عنى، بلاش الملامة، لكل عاشق وطن، لسه كبير، كل نظرة، هتروح بدرى ليه، عشنا قد ايه، كما غنى "أحلف بسماها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

Advertisements































