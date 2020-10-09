شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد داليا مصطفى وشريف سلامة فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الثنائي داليا مصطفي وشريف سلامة من أشهر ثنائيات الوسط الفني حيث تحظي علاقتهما بنجاح الكبير على المستوي الأسري طوال السنوات الأخيرة منذ ارتباطهما، ورغم ذلك إلا أنهما لا يظهرا معًا في مناسبات عديدة من خلال أياً من حساباتهما على وسائل السوشيال ميديا.

وهو الأمر الذى تغير في الآونة الأخيرة من خلال صورة نشرتها الفنانة داليا مصطفي لهما معًا اكتفت بالتعليق عليها بأكثر من إيموشن ضحك، وما أن نشرت الصورة حتي لاقت تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيهما، ممن أثنوا عليهما بتعليقات من عينة : "قمرين"، "أحلي كابلز"، وغيرها من التعليقات.



شريف سلامة وداليا مصطفى

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على جانب آخر انتهت الفنانة داليا مصطفى من تصوير فيلم "قبل الأربعين" الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 12 عاما منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" مع الراحل طلعت زكريا، وجمعت المشاهد بينها وبين معظم فريق العمل فى إحدى الفيلات بمنطقة أكتوبر، منهم الفنانة بسمة وإيهاب فهمى ومعتز هشام واحمد جمال سعيد وآخرون، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفى.

فيلم "قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى".

وتعود الفنانة داليا مصطفى من خلال هذا الفيلم ‏إلى السينما المصرية بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا وخالد زكى، والذى تم إنتاجه منذ نحو 12 عامًا تقريبا.‏

وتنتظر الفنانة داليا مصطفى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "فى يوم وليلة" لتجسد دور البطولة أمام الفنان احمد رزق، حيث يعتمد العمل على 3 بطلات رئيسية خلال الأحداث، وهن أيتن عامر وولاء الشريف وداليا مصطفى، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.