شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم: بشم فى عمرو دياب ريحة حليم وأى حاجة منه حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، إنه بدأ مشواره الفنى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وكان من حسن الحظ أن جميع الأغانى التى تعاونا فيها سويا نجحت نجاحا كبيرا، ابتداءً من "حبيته بينى وبين نفسى"، كذلك أغنية "أنت آخر واحد"، وأغنية "المرايا"، و"ماتحاسبنيش"، وأيضًا أغنية "خلتنى أخاف"، "وكلى ملكك"، بالإضافة للنجاح الذى حققه مع الفنان محمد حماقى فى أكثر من أغنية منها "ذكريات".

وتابع الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم خلال لقائه فى برنامج لايت شو، والذى يذاع على قناة الحياة وتقدمه الإعلامية آية غريانى، أنه حصل على العديد من الجوائز ولعل أهم جائزة الميدالية الفضية جلوبال ميوزيك التى حصل عليها العام الماضى وتعود أهميتها له بسبب أن ذلك الوقت كان تعرض لهجوم مبالغ فيه وكانت الجائزة بمثابة أن يعرفوا أنه لديه تاريخ كبير ويستحق أن يحصل على حقه.

وعن احتمالية تعاونه مع المطربة أنغام مرة أخرى أكد أنه طالما هناك تفاهم على مستوى العمل وسننتج سويا عملا ناجحا لا أمانع بالطبع، وهذا مبدئى مع كل الفنانين فإذا لم يكن لدي أنا والفنان ما نقدمه بالتأكيد لم نخوض التجربة، وأضاف إبراهيم أن من أصعب فترات حياته كانت العام الماضي بسبب ماتعرض له من هجوم ويعود ذلك لأنه شخص دمه حامى ولا يقبل الإهانة والتجاوز الأمر الذى يجعله يرد على أى شخص يتجاوز فى حقه حتى لو وصل الأمر أن يذهب له إلى بيته .

وأوضح الموزع أحمد إبراهيم أنه لم يتعاون مع الفنان عمرو دياب من قبل، وأن الألبوم الأخير له قد أعجبه جدًا، فدائما ما يشعر أن عمرو دياب به شيء من عبد الحليم وأى شيء يقدمه هو ممتع، وأضاف: بعد الثورة اتجهت الموسيقى فى مصر إلى اتجاهات مختلفة وبدأت تتغير ونوعية الأغاني التى اتجه لها عمرو دياب فى العامين السابقين جعلتنى أتذكر ما فعله حليم فى فترة عمله مع بليغ عندما ظهرت الأغانى ذات الطابع الشعبى ، وأكد أحمد إبراهيم أنه لا يحب أغانى المهرجانات، وعن مشاريعه القادمة: قال لدى تعاون مع حسين الجسمى ونانسي عجرم وأحمد جمال وهيثم شاكر وفكرة الغناء ما زالت قائمة ولكن لم تسنح الفرصة حتى الآن.