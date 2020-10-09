شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يبدأ حفل ذكرى نصر أكتوبر بمدينة الجلالة بأغنية "السلام عليكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم حكيم، الفقرة الثانية من الحفل الغنائى الذى يقام بمدينة الجلالة بالعين السخنة، بأغنية "السلام عليكم" والتى تقام على هامش الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر الـ 47، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو الحفل الذى تم تسجيله على ليلتين ويذاع على قناتى ON، و Dmc.

وكان النجم خالد سليم تألق خلال الفقرة الأولى من الحفل، حيث بدأ الحفل بأغنية " حلم عمرى، وواصل تقديم باقة متنوعة من الأغانى التي ناتل إعجاب الجمهور الحاضر منها، غايب عنى، بلاش الملامة، لكل عاشق وطن، لسه كبير، كل نظرة، هتروح بدرى ليه، عشنا قد أيه، كما غنى "أحلف بسماها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

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