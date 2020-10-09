شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يتألق فى أولى فقرات حفل ذكرى نصر أكتوبر بـ "الجلالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم خالد سليم خلال الفقرة الأولى من الحفل الغنائى الضخم، الذى أقيم بمدينة الجلالة بالعين السخنة خلال اليومين الماضيين، احتفالاً بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويذاع على قناتى ON، وDmc.

بدأ الحفل بأغنية "حلم عمرى"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى حرص على التواجد والتفاعل على أغنياته، حيث قدم بعدها أغنية "أحلف بسماها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، موجها حديثه للجمهور قائلاً: أنا سعيد جدًا إنى معاكوا اليوم وبحتفل معكم بنصر أكتوبر الـ 47، ومبسوط إنى موجود في مكان رائع زى مدينة الجلالة والشغل الرائع اللى معمول فيها.

وأضاف خلال حفله المقام على هامش الاحتفال بنصر أكتوبر، أنا بشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهودات اللى بيعملوها إنهم خلونى أشوفكم النهاردة وعلى الحفلات الجميلة اللى بيعملوها، وغنى بعدها أغنية "أحلف بسماها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وواصل تقديم باقة مميزة من أشهر أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى منها، غايب عنى، بلاش الملامة، لكل عاشق وطن، لسه كبير، كل نظرة، هتروح بدرى ليه، عشنا قد ايه،

الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

Advertisements



























