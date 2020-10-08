شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب أكبر دور العرض العالمية يتخبطون والخسائر بالملايين والمنصات تتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور أكثر من 7 شهور علي جائحة كورونا ما زال هناك تخبط في هوليوود، التي فعلاً علي وشك الانهيار بعد خسارة الملايين بسبب إغلاق دور العرض وتأجيل عرض الأفلام، وبالتالي التراخي في إنتاج أفلام جديدة، وكل ذلك في محاولة لفهم ما يحدث في سوق السينما...صناع الأفلام حاولوا تفادي الخسارة قدر الإمكان فالكثير منهم قرر تأجيل طرح أفلامهم لحين تضح الأمور، أما منتجو الأفلام يعملون بترويج في إنتاج الأعمال الجديدة، لكن الأزمة حالاً تتجه بقوة ناحية أصحاب دور العرض اللذين لا يجدون أعمالاً قوية لطرحها لجذب الجمهور، كما يعملون بنصف طاقتهم أو اقل إلي جانب المواقع التي لم يصدر قرار بفتحها حتى الآن مثل دور العرض في نيويورك ولوس انجلوس، وكل هذا يترجم علي شكل خسارة بملايين الدولارات لم يتعرض أصحاب دور العرض في هوليوود لمثلها من قبل، من هنا انقسمت قرارات أصحاب دور العرض، فهناك من قرر الإغلاق مرة أخري والفتح حين تضح الأمور، وهناك من قرر العمل في عطلة نهاية الأسبوع فقط، وهناك من تنبأ بمستقبل العرض وعقد اتفاق مع منصات الكترونية من قبل وبالتالي هم قادرون علي مواجه تلك الخاسرة دون اللجوء للغلق، لذلك نعرض بالتفاصيل قرارات أهم دور عرض في أمريكا والعالم لمواجهة أزمة كورونا.

Cineworld ثانى أكبر عارض عالمى تقرر إغلاق دور السينما التابعة لها

بعد قرارات دور العرض علي التوالي من يوم الاثنين من هذا الأسبوع، عندما قررت شركة Cineworld العملاقة للسينما وثاني أكبر عارض عالمي بعد مجموعة AMC تعليق عملها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ما تسبب في صدمة بجميع أنحاء صناعة السينما وأثرت على 536 دار سينما في الولايات المتحدة و127 في المملكة المتحدة، من المقرر أن ينفذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الخميس 8 اكتوبر، وتسبب هذا القرار في انخفاض سهم Cineworld بنسبة 47 في المائة في التعاملات بلندن، وقالت الشركة في بيان: "نحن نمتلك كبرى أسواق الولايات المتحدة، والأسواق مغلقة وخاصة في نيويورك ، دون توجيه بشأن الإصدارات الجديدة، لا تستطيع Cineworld تزويد العملاء في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - الأسواق الرئيسية للشركة - بمجموعة كبيرة من الأفلام التجارية القوية اللازمة لهم للنظر في العودة إلى دور العرض على خلفية COVID-19"، وقالت الشركة إن عمليات الإغلاق ستؤثر على حوالي 45 ألف موظف.

وأضافت: "هذا ليس قرارًا اتخذناه باستخفاف، وقد بذلنا كل ما في وسعنا لدعم عمليات إعادة فتح آمنة واتباع إرشادات الصحة والسلامة المحلية في مسارحنا والعمل بشكل بناء مع المنظمين".

ولم يمر يوم واحد دون أن يلحق قرار Cineworld، قرار أخر من مجموعة سينمات أوديون Odeon فالسلسلة التي تدير نحو 120 دار سينما في المملكة المتحدة، أعيد فتح معظمها في يوليو أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء يوم الاثنين لإبلاغهم أن بعض المواقع ستفتح من الجمعة إلى الأحد فقط حسب مجلة Film Stories، كما أكد العديد من العملاء على أن الخبر صحيح من خلال تغريدات علي Twitter، وأكد مسئولو سينمات "أوديون" أن التأخير المستمر فى إصدار العديد من الأفلام الجديدة هو سبب الإغلاق، وأنهم يأملون فى إعادة فتحه بدوام كامل عندما تعود الأفلام الضخمة.

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Cinemark ثالث أكبر عارض فى أمريكا: ليس لدينا خطط لإغلاق السينمات مرة أخرى

وقبل مرور 48 أعلنت مجموعةCinemark ثالث أكبر عارض في الولايات المتحدة بعد AMC Theaters وRegal Cinemas أنها أعدت خطة إعادة فتح مع حالات طوارئ متعددة حسب الحاجة مع البيئة المتغيرة باستمرار، وقالت في بيان: "ليس لدينا خطط حاليًا لإغلاق دور العرض في الولايات المتحدة ونستمر في مواءمتها مع الطلب ، بما في ذلك تقليل ساعات العمل والأيام بينما ننتظر محتوى شركات الانتاج الجديد لتشجيع مشاهدة الأفلام في السينمات".

كما اشار The Hollywood Reporter أنه ما يقرب من 80 بالمائة من دور عرض Cinemark مفتوحة الآن، حيث أعرب 97 بالمائة من الضيوف عن رضاهم عن Cinemark لحماية صحتهم وسلامتهم.

وبعد كل هذه القرارات كان ينتظر الجميع قرار أكبر وأهم عارض في أمريكا والولايات المتحدة مجموعة AMC، والتي كشفت عن قوتها عندما تعهدت بعدم إغلاق أي من دور السينما التي أعيد فتحها، على الرغم من الرياح المعاكسة التي واجهتها صناعة دور العرض بسبب وباء كورونا ونقص أفلام هوليوود الجديدة، وتأجيل طرح الأفلام التي كان من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقالت AMC، أكبر سلسلة سينمات في الولايات المتحدة وأوروبا، إنها قادرة على البقاء مفتوحة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصفقة الأخيرة التي أبرمتها مع Universal Pictures، حيث تسمح الاتفاقية التاريخية لشركة Universal بخيار وضع أفلام جديدة على منصات الفيديو بعد 17 يومًا من عرضها علي الشاشة الكبيرة، وفي المقابل تحصل AMC على نسبة من الأرباح الرقمية.

وقال آدم آرون الرئيس التنفيذي لشركة AMC في بيان: "لحسن حظ AMC ، فإن اتفاقنا الرائد مع Universal Studios الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الصيف يضع AMC في وضع يمكننا من خلاله فتح دور العرض الخاصة بينا عندما يضطر الآخرون ة إلى الإغلاق"، واضاف : "نحن مرتاحون تمامًا لعرض أفلام Universal في دور العرض الخاصة بينا ، وعلي المنصات الرقمية وذلك لأن AMC ستشارك في الإيرادات المتميزة القادمة مشاهد المنزل".

ويبدو أن المستثمرين حسب موقع hollywoodreporter يشجعون قرار AMC بإبقاء الأضواء مضاءة، حيث ارتفعت أسهم AMC بنسبة 3.15٪، والجدير بالذكر أنه أكثر من 80٪ من مواقع AMC في الولايات المتحدة مفتوحة، كما تخطط المجموعة لإعادة فتح المزيد من دور العرض ، على أمل أن تحصل دور العرض في نيويورك وكاليفورنيا على الضوء الأخضر قريبا للترحيب بالمشاهدين مرة أخرى.