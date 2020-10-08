شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد عن لجنة تحكيم The Voice Senior: صحبة حلوة و فن راقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سميرة سعيد على نشر أكثر من صورة من كواليس برنامجها الجديد The Voice Senior التي تشارك في لجنة تحكيمه مع عدد من النجوم مثل نجوي كرم، هاني شاكر، ملحم زين، حيث نشرت صور جمعتهم معاً، وعلقت عليها بكتابة : " عندما تجتمع الصحبة الحلوة مع الفن الراقي".



سميرة سعيد واعضاء لجنة التحكيم

وكانت كشفت الديفا سميرة سعيد عن الصورة الدعائية لبرنامجها الجديد The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، حيث نشرت الصورة التى ترتدى فيها الأحمرعبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور انستجرام ولاقت إعجاب متابعيها، خاصة وأن سميرة تعتاد على مفاجأة جمهورها بإطلالاتها الأنيقة والمختلفة.

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سميرة سعيد مع اعضاء لجنة التحكيم

يذكر أن The Voice Senior هو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، والفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.البرنامج قد انطلق تصويره بالفعل فى بداية العام الحالى، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخراً وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

ويستطيع كل مدرب أن يضم أربعة أصوات إلى فريقه، يتمكن من ضم اثنين منهم لمرحلة النهائيات، حيث يغني كل متسابق أغنية منفردة وصولا إلى الحلقة الأخيرة التي تنتهي بتتويج الفائز بلقب الموسم الأول من البرنامج.