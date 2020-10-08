شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان تستعد لاحتفال الهالوين بديكور مخيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد نجمة تليفزيون الواقع كورتنى كاردشيان لعيد الهالوين العام الحالي 2020، حيث حرصت على مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، لمحة من ديكور المخيف بالأبيض والأسود للاحتفال بتلك المناسبة.

وذكرت ديلى ميل البريطانية، أنه ظهر من خلال الفيديو جمجمة وشبكة عنكبوت وحبات القرع في قصرها بمدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا، حيث تشارك أطفالها الثلاثة ووالدهم سكوت ديسيك.





وشوهدت جمجمة تبدو واقعية على طاولة بجانب شمعة أرجوانية مضاءة مع إناء أرجواني رقيق ودورق كريستال دائري كبير كانت هناك أيضًا مجموعة من الورود البيضاء وأنسجة العنكبوت البيضاء بيد هيكل عظمي بالإضافة إلى شموع تبدو قديم تم إشعالها لتضيف مظهرًا مخيفا، كما كان هناك هيكل عظمي فضي واقف يرتدى قبعة سوداء.

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يذكر أنه أُعلن مؤخرًا أن برنامج عائلة كاردشيان "Kardashians" أو "KUWTK" الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم سيتم تقديم آخر موسم له في بداية 2021، وجاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان: بعد 14 عامًا، و20 موسمًا، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات، نحن ممتنون جدًا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات، خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق.