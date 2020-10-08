شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "ليه بيدارى كدا" انطلاقة شهرة روبى الحقيقية.. فى يوم ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة روبى بعيد ميلادها الـ 39، وتعتبر من أكثر النجمات التى تحتفى بها مواقع التواصل الاجتماعى ومتابعيها بشكل دائم، وما لا يعرفه الكثير أن اسم روبي الحقيقي هو رانيا حسين محمد توفيق، وأول كليب لها كان "إنت عارف ليه" عام 2003، الذى أثار جدلًا واسعًا، بعدها كليب "ليه بيدارى كدة" الذى يعد انطلاقة شهرة روبى الحقيقية، وقد تعرضت للكثير من الانتقادات بسببه، وفى السينما أول بطولة لها كان فيلم بعنوان "سبع ورقات كوتشينة".

درست روبى القانون فى جامعة بنى سويف، وقد تزوجت مرة واحدة من المخرج سامح عبد العزيز وانفصلت عنه بعد 3 سنوات، وأبرز المخرج شريف صبرى مواهب روبى الفنية فى الرقص الاستعراضي والغناء، وقدمت روبى العديد من الأغنيات الشهيرة كان أولها "كل أما أقوله أه"، و" انت عارف ليه" ، و"مشيت ورا إحساسى"، وكان أول ظهور لها في السينما مع بداية الألفينات، بعدما ظهرت فى دور صغير فى فيلم ثقافى، ثم تقديمها دور "بولا" ابنة الفنانة لطيفة فى فيلم "سكوت هنصور".

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ومن أهم ألاعمال التى شاركت روبى فيها فيلم: "سبع ورقات كوتشينة، و ليلة البيبى دول، الوعد، الشوق، الحفلة، الحرامى والعبيط، يوم مالوش لازمة، الكنز"، كما قدمت 3 مسلسلات: "بدون ذكر أسماء، سجن النسا، رمضان كريم" ومسلسل من بطولتها بعنوان "أهو دا اللى صار" مع أحمد داوود عام 2019، له مكانة خاصة فى قلوب محبيها.