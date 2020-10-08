شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم: أحب العمل مع إليسا لأنه مريح ومختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، إنه سعيد بنجاح أغانيه فى الألبوم الأخير لإليسا، وهذا التعاون لم يكن الأول بينهما، حيث أنهما يتعاونان سويا منذ عشر أو خمسة عشر عام، وأكد أحمد إبراهيم أن العمل مع الفنانة إليسا مريح جدا ومختلف ويرجع ذلك أنها دائما يكون مشروعها واضح وهذا مايجعل الأمر سهل على أى موزع، ومن الأغانى التى تعاونا فيها ونجحت نجاحا كبيرا بخلاف الألبوم الأخير أغنية عكس اللى شايفينها، إنسانة جريئة، وياعالم .

وأضاف أحمد إبراهيم خلال إستضافته على برنامج لايت شو الذى يذاع على قناة الحياة ، وتقدمه الإعلامية آية غريانى، الموزع الموسيقى دوره الرئيسي أن يُخدم على اللحن، ويقوم بعمل هارمونى للحن، ومن أكثر الأغانى التى كان عليها إختلاف وليس خلاف أغنية "مشاعر"، كنت أرى فى التوزيع أنها ستكون مختلفة وكان هناك اختلاف حول ذلك، ولكن فى النهاية امتثلت الفنانة شيرين لى لأنها واثقة فيا، لأن بيننا تجارب كثيرة ناجحة.

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يذكر أنا الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم شارك فى ألبوم إليسا بـ 3 أغانى الذى يحمل اسم "صاحبة رأى" وطرحته تزامنا مع أول أيام عيد الاضحى، الأولى أغنية "عظيمة" كلمات نادر عبدالله وألحان محمد رحيم والثانية أغنية "أنا شبه نسيتك" كلمات امير طعيمة والحان وليد سعد والثالثة أغنية "حبه اهتمام" من كلمات امير طعيمة وألحان زياد برجى، وحازت الأغاانى على اعجاب الكثير بسبب شكل المزيكا الذى قدمها أحمد ابراهيم بطريقة مختلفة عن أعماله السابقة .