شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده بالحجاب بين أعمالها وعلى السوشيال وفى الجنازات × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة فيفى عبده الجدل، أمس الأربعاء بعدما ظهرت في فيديو جديد لها على حسابها بموقع انستجرام مرتدية الحجاب وكشفها عن إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام وكان هذا السبب وراء اختفائها الفترة الماضية، وكذلك غيابها عن حضور عدد من المناسبات منها حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين.

ظهور الفنانة فيفى عبده بالحجاب ليس جديدا عليها، وانما اعتادت على الظهور به سواء على السوشيال ميديا وكذلك أثناء حضورها جنازات الفنانين، حيث ظهرت في فيديو سابق على انستجرام مرتدية الحجاب حيث كانت ذاهبة إلى طبيب الأسنان، ليس ذلك فقط بل وقدمت فيفى العديد من الأدوار التي تطلبت منها ارتداء الحجاب في بعض المشاهد ونستعرض 10 صور ظهرت فيها فيفى عبده بالحجاب.



فيفى عبده بالحجاب

وأكدت فيفى عبده في لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365” أمس أنها أصيبت بدور برد شديد خلال الفترة الماضية وهو ما جعلها تبتعد عن الشوشيال ميديا مؤخرًا، قائلة: "أنا سعيدة بسؤال الجمهور على حالتى الصحية، وهطمن الجميع يوم الجمعة المقبلة على حالتى الصحية، وأنا بطلب من الناس تدعى لى وأنا محتاجة دعوات الناس ومحتاجة من اللى بيحبنى يدعى لى".

وقالت الفنانة فيفى عبده، إنها اعتذرت عن الحضور في عدد من المناسبات الاجتماعية بسبب مرضها، لافتة إلى أنها لم تخبر أي أحد من الفنانين بمرضها خلال الفترة الماضية، مضيفة: "أنا نشرت فيديو اليوم لأطمئن الجمهور وأصحابي على حالتى الصحية".

وأضافت الفنانة فيفى عبده: "في بداية أزمة فيروس كورونا أنا كنت بأخذ الموضوع تريقة، ولكن بعد ظهور الإصابات بأعداد كبيرة تأكدت أن الموضوع بجد ومينفعش الناس تقصر في الإجراءات الاحترازية، وبعد فترة الناس التزمت بالإجراءات الاحترازية، ودلوقتى الناس رجعت تتهاون في الإجراءات الاحترازية.



يفى عبده مرتدية الحجاب فى احدى الجنازات

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فيفى عبده بالحجاب فى احدى الجنازات



الفنانة فيفى عبده بالحجاب



فيفى عبده بالحجاب فى مسلسل ازهار



فيفى عبده بالحجاب فى مسلسل طوق نجاة



فيفى عبده بالحجاب



فيفى عبده بالحجاب



فيفى عبده مرتدية الحجاب



فيفيى عبده فى احد أدوارها بالحجاب